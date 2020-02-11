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Володимир Зеленський. Фото: Delo.ua

Зеленський: Правоохоронці вибачаться, якщо доказів у справі Шеремета буде недостатньо

11 лют 2020, 14:17
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Президент України Володимир Зеленський дав оцінку розслідуванню вбивства журналіста Павла Шеремета. Президент зазначив, що правоохоронці, які займаються цією справою, повинні пам’ятати про відповідальність за результати розслідування.

Про це президент сказав під час інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Зеленський заявив, що якщо в суді не буде доведено вину підозрюваних через нестачу доказів, то «всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум».

Президент уточнив, що вибачення правоохоронці зможуть принести лише у тому випадку, якщо вони допустили просту помилку. Якщо ж «там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями цю справу не закрити».

Зеленський додав, що він не шкодує про те, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування вбивства Шеремета, а також дуже радий, що правоохоронцям вдалося «зрушити з місця таку серйозну справу».

На думку Зеленського, в цій справі дуже багато фактів, тому він завжди говорив «ймовірні виконавці» і «ймовірні вбивці», так як в Україні ніхто не відміняв презумпцію невинуватості.


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