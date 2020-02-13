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Дмитрий Дубилет объяснил, почему отказался от премий и надбавок. Фото: pravda.com

Дубилет сообщил, что мотивирует его работать в правительстве за зарплату в 12 тыс. грн

13 фев 2020, 11:17
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Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров, пояснил, что мотивирует его работать в правительстве Алексея Гончарука за относительно невысокую, как для министра зарплату.

Чиновник заявил, что в месяц получает 12 тыс. грн на руки. Он подтвердил, что отказался от премии и надбавок к зарплате. Такое решение он объяснил тем, что является обеспеченным человеком. Об этом он заявил в интервью «Українському радіо».

Мне повезло, потому что раньше я занимался бизнесом, речь идет о «Монобанке», и я могу себе позволить некоторое время не думать о деньгах. А насчет мотивации, то это большие, очень сложные и амбициозные проекты, — отметил Дубилет.

Министр Кабмина признался, что, работая в правительстве он не всегда чувствует себя комфортно, поскольку «каждый день выходишь из своей зоны комфорта». При этом он уверяет, что работа очень интересная, поскольку ежедневно приходится работать с большими, амбициозными и интересными проектами.

Также Дубилет добавил, что надеется на то, что Верховная Рада проголосует за отмену трудовых книжек и они станут опциональными. Человек, который захочет иметь трудовую книжку, может ее себе оставить в бумажном виде. Дубилет утверждает, что отмена этих книжек уменьшит нагрузку на бизнес и облегчит его администрирование.

Напомним, в январе главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову выплатили более 47 тыс. грн заработной платы, его первый заместитель и заместители получили более 77 тыс. грн зарплаты. А заместитель главы МИД Сергей Кислица заработал 130 тыс. грн.


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