Дмитро Дубілет пояснив, чому відмовився від премій та надбавок. Фото: pravda.com

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Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів, пояснив, що мотивує його працювати в уряді Олексія Гончарука за відносно невисоку, як для міністра зарплату.

Урядовець заявив, що нараз в місяць отримує 12 тис. грн на руки. Він підтвердив, що відмовився від премії та надбавок до зарплатні. Таке рішення він пояснив тим, що наразі є забезпеченою людиною. Про це він заявив в інтерв’ю «Українському радіо».

Мені пощастило, тому що раніше я займався бізнесом, йдеться про «Монобанк», і я можу собі дозволити деякий час не думати про гроші. А щодо мотивації, то це великі, дуже складні й амбітні проекти, — зазначив Дубілет.

Міністр Кабмінеу зізнався, що працюючи в уряді він не завжди почуває себе комфортного, оскільки «щодня виходиш зі своєї зони комфорту». При цьому він запевняє, що робота дуже цікава, оскільки щодня доводиться працювати з великими, амбітними й цікавими проектами.

Також Дубілет додав, що надіється на те, що Верховна Рада проголосує за скасування трудових книжок і вони стануть опціональними. Особа, яка захоче мати трудову книжку, може її собі залишити в паперовому вигляді. Дубілет стверджує, що відміна цих книжок зменшить навантаження на бізнес та полегшить його адміністрування.

Нагадаємо, у січні голові Міністерства внутрішніх справ Арсену Авакову виплатили понад 47 тис. грн заробітної плати, його перший заступник та заступники отримали понад 77 тис. грн зарплати. А заступник глави МЗС Сергій Кислиця заробив 130 тис. грн.