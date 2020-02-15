Убийство хирурга в центре Киева: двум задержанным сообщено о подозрении

Убийство хирурга в центре Киева произошло 2 февраля, фото: Национальная полиция

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Задержанным по подозрению в причастности к убийству пластического хирурга Андрея Сотника, которое произошло 2 февраля в центре Киева, сообщено о подозрении.

В Шевченковский райсуд Киева направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что гражданину Кыргызской Республики 1982 года рождения, который, по мнению следствия является непосредственным исполнителем преступления, объявлено подозрение по пунктам 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц).

Его сообщнику, который, как считается, доставлял исполнителя к месту совершения преступления, сообщено о подозрении по пунктам 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115, а также по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов).

Продолжается досудебное расследование.

Убийство произошло 2 февраля дворе дома на улице Саксаганского, когда Сотник, вероятно, направлялся к дому, где снимал квартиру. Убийца подбежал к нему и совершил несколько выстрелов. Момент совершения преступления был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

Напомним, вероятного исполнителя этого преступления вчера задержали в аэропорту Одессы. По информации правоохранителей, после совершения убийства он скрывался и планировал покинуть территорию Украины. Его сообщника задержали в результате полицейской спецоперации в Киеве.