Убивство хірурга в центрі Києва: двом затриманим повідомлено про підозру

Убивство хірурга в центрі Києва сталося 2 лютого, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n133760-ubyvstvo-hirurga-v-centri-kyieva-dvom-zatrymanym-povidomleno-pro-pidozru.html

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Затриманим за підозрою у причетності до вбивства пластичного хірурга Андрія Сотника, котре сталося 2 лютого в центрі Києва, повідомлено про підозру.

До Шевченківського райсуду Києва скероване клопотання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зазначається, що громадянину Киргизької Республіки 1982 року народження, котрий, на думку слідства є безпосереднім виконавцем злочину, оголошена підозра за пунктами 6, 11 і 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб).

Його спільнику, котрий, як вважається, доставляв виконавця до місця скоєння злочину, повідомлено про підозру за пунктами 6, 11 і 12 ч. 2 ст. 115, а також за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення документів).

Триває досудове розслідування.

Вбивство сталося 2 лютого дворі будинку на вулиці Саксаганського, коли Сотник, ймовірно, прямував до будинку, де винаймав квартиру. Убивця підбіг до нього та здійснив кілька пострілів. Момент вчинення злочину був зафіксований камерою відеоспостереження.

Нагадаємо, ймовірного виконавця цього злочину вчора затримали в аеропорту Одеси. За інформацією правоохоронців, після скоєння убивства він переховувався та планував залишити межі України. Його спільника затримали в результаті поліцейської спецоперації в Києві.