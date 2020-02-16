Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Автобус с футбольными фанатами упал в пропасть в Перу. Фото: CBC.ca

Автобус с футбольными фанатами упал в пропасть в Перу: восемь погибших (ВИДЕО)

16 фев 2020, 17:33
999

Футбольные фанаты попали в страшную аварию в Перу. Автобус с фанатами футбольного клуба «Барселона» упал в пропасть.

В результате аварии восемь человек погибли, 30 ранены. Об этом пишет La Republica.

Дорожное происшествие произошло в регионе Пиура. Автобус перевозил фанатов «Барселоны», которые ехали в Лиму, столицу Перу, чтобы посетить игру любимой команды.

Автобус компании Divino Niño упал в обрыв с 15-метровой высоты. По предварительной информации, водитель транспортного средства набрал слишком высокую скорость, но не справился с управлением на повороте, в результате чего автобус упал в пропасть.

После прибытия на место аварии местные спасательные службы доставили пострадавших в несколько медицинских центров города Пиура и соседнего региона Тумбес.

Напомним, ранее автобус с украинцами попал в аварию в Пустошкинском районе Псковской области Российской Федерации. На трассе Р-23 13 февраля столкнулись микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. В результате лобового столкновения погибли восемь человек — водитель и пассажиры автобуса. Погибшие — граждане Украины.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше