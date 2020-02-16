Автобус з футбольними фанатами впав у прірву в Перу. Фото: CBC.ca

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Футбольні фанати потрапили в страшну аварію в Перу. Автобус з фанатами футбольного клубу «Барселона» впав у прірву.

Внаслідок аварії вісім людей загинули, 30 поранені. Про це пише La Republica.

Дорожня пригода сталася в регіоні Піура. Автобус перевозив фанатів «Барселони», які їхали в Ліму, столицю Перу, щоб відвідати гру улюбленої команди.

Автобус компанії Divino Niño впав у прірву з 15-метрової висоти. За попередньою інформацією, водій транспортного засобу набрав занадто високу швидкість, але не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого автобус впав у прірву.

Після прибуття на місце аварії місцеві рятувальні служби доставили постраждалих в декілька медичних центрів міста Піура і сусіднього регіону Тумбес.

Нагадаємо, раніше автобус з українцями потрапив в аварію в Пустошкінському районі Псковської області Російської Федерації. На трасі Р-23 13 лютого зіткнулися мікроавтобус Mercedes і великовантажний автомобіль Volvo. Внаслідок лобового зіткнення загинули вісім осіб — водій і пасажири автобуса. Загиблі — громадяни України.