Задержан запорожский «смотрящий» времен Януковича. Скриншот с видео

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Ракурс

Спецоперацию по задержанию организатора преступной группировки провели 16 февраля в Киеве. Правоохранители задержали мужчину, который шесть лет находился в международном розыске.

Ему инкриминируют совершение правонарушений сразу по шести статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Задержанный — мужчина 1975 года рождения, он подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в сокрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных «сходок» и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления. Он скрывался от правоохранительных органов шесть лет.

Запорожские СМИ пишут, что задержанный — Евгений Анисимов, которого называют запорожским «смотрящим» времен Януковича. Его доставят для проведения следственных действий в город Запорожье, так как в январе 2018 года местный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Кроме того, задержанного подозревают по ч. 2 и 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263−1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее подозреваемого в убийстве хирурга в центре Киева, которое произошло 2 февраля, задержали в аэропорту Одессы.