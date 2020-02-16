Новини Запоріжжя: затримано «смотрящого» часів Януковича Анісімова

Затримано запорізького «смотрящого» часів Януковича. Скріншот з відео

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Спецоперацію із затримання організатора злочинного угруповання провели 16 лютого в Києві. Правоохоронці затримали чоловіка, котрий шість років перебував у міжнародному розшуку.

Йому інкримінують вчинення правопорушень відразу за шістьма статтями Кримінального кодексу. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Затриманий — чоловік 1975 року народження, він підозрюється у створенні злочинної організації, яка займалася вимаганням коштів у підприємців, а також у приховуванні її діяльності. Також затриманого підозрюють у незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних «сходок» та координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини. Він переховувався від правоохоронних органів шість років.

Запорізькі ЗМІ пишуть, що затриманий — Євген Анісімов, якого називають запорізьким «смотрящім» часів Януковича. Його доставлять для проведення слідчих дій у місто Запоріжжя, адже в січні 2018 року місцевий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловікові інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Окрім того, затриманого підозрюють за ч. 2 і 4 ст. 189 (вимагання), ч. 1 ст. 263−1 (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше підозрюваного у вбивстві хірурга в центрі Києва, яке відбулося 2 лютого, затримали в аеропорту Одеси.