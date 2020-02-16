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Ракурс
В Киеве штормовой ветер. Фото: Unsplash

Погода в Украине: киевлян предупреждают о сильном ветре (КАРТА)

16 фев 2020, 19:52
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Погода в Украине ухудшится. Жителей столицы предупреждают о штормовом ветре.

Порывы ветра до 15−18 м/с ожидаются в Киеве вечером 16 февраля. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Также сильный ветер ожидается в понедельник, 17 февраля. Порывы до 15−18 м/с соответствуют первому, желтому, уровню опасности.

Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При этом погода в Украине в понедельник, 17 февраля, сохранится теплой, без осадков. Температура воздуха в Киеве поднимется до +9°, на западе страны — до 14° тепла.

В Киеве штормовой ветер. Карта: Гидрометцентр

Как писал «Ракурс», шторм «Деннис» обрушился на север Великобритании. Ураган поднимает массивные волны на побережье, сильные порывы ветра достигают скорости 113 км/ч, разрушая здания.


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