Погода в Україні: киян попереджають про сильний вітер (КАРТА)

У Києві штормовий вітер. Фото: Unsplash

https://racurs.ua/ua/n133790-pogoda-v-ukrayini-kyyan-poperedjaut-pro-sylnyy-viter-karta.html

Ракурс

Погода в Україні погіршиться. Жителів столиці попереджають про штормовий вітер.

Пориви вітру до 15−18 м/с очікуються у Києві ввечері 16 лютого. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці в Facebook.

Також сильний вітер очікується в понеділок, 17 лютого. Пориви до 15−18 м/с відповідають першому, жовтому, рівню небезпеки.

Рятувальники закликали бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Водночас погода в Україні в понеділок, 17 лютого, буде теплою, без опадів. Температура повітря в Києві підніметься до +9°, на заході країни — до 14° тепла.

Як писав «Ракурс», шторм «Денніс» накрив північ Великої Британії. Ураган піднімає масивні хвилі на узбережжі, сильні пориви вітру досягають швидкості 113 км/год, завдаючи руйнувань будівлям.