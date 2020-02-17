Артем Сытник. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n133816-ahmetov-prihodil-v-nabu-na-dopros-sytnik-video.html

Ракурс

Олигарх Ринат Ахметов все же посещал недавно здание Национального антикоррупционого бюро (НАБУ) и давал показания по одному из уголовных дел.

Данную информацию подтвердил директор НАБУ Артем Сытник во время интервью «Радио НВ».

Однако, Сытник уточнил, что донецкого олигарха вызывали для беседы не по делу о формуле «Роттердам плюс», в рамках которого расследуется нанесение возможных убытков в сумме 18,9 млрд грн.

Ахметов был вызван по другому уголовному производству и Сытник утверждает, что это не первый визит олигарха в НАБУ.

Сытник уточнил, что Ахметов не частый гость в НАБУ, но подобные визиты уже были в прошлом.

Директор НАБУ заявил, что его ведомство вызывает многих влиятельных людей на допросы, но никогда не делает из этого шоу. В НАБУ предпочитают выполнять свою работу, а не заниматься пиаром.

Как ранее писал «Ракурс», на днях Ахметова заметили выходящим из здания НАБУ. Было высказано предположение, что визит олигарха связан с деятельностью его компании ДТЭК.