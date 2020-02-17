Артем Ситник. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n133816-ahmetov-pryhodyv-u-nabu-na-dopyt-sytnyk-video.html

Ракурс

Олігарх Рінат Ахметов таки відвідував нещодавно будівлю Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і давав свідчення по одній із кримінальних справ.

Дану інформацію підтвердив директор НАБУ Артем Ситник під час інтерв’ю «Радіо НВ».

Однак, Ситник уточнив, що донецького олігарха викликали для бесіди не по справі про формулу «Роттердам плюс», в рамках якого розслідується нанесення можливих збитків у сумі 18,9 млрд грн.

Ахметов був викликаний по іншому кримінальному провадженню і Ситник стверджує, що це не перший візит олігарха в НАБУ.

Ситник уточнив, що Ахметов не частий гість в НАБУ, але подібні візити вже були у минулому.

Директор НАБУ заявив, що його відомство викликає багатьох впливових людей на допити, але ніколи не робить з цього шоу. У НАБУ вважають за краще виконувати свою роботу, а не займатися піаром.

Як раніше писав «Ракурс», днями журналісти помітили, як Ахметов виходить із будівлі НАБУ. Було висловлено припущення, що візит олігарха пов’язаний з діяльністю його компанії ДТЕК.