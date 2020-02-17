В Украине должен появиться успешный средний класс. Фото: 24 канал

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Экономика Украины может вырасти, если в стране появится успешный средний класс. Именно наращивание среднего класса в стране является задачей и целью Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Это делается с помощью инвестиций в людей и в рынок земли. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на брифинге в Киеве.

Инвестиции в агроотрасль оправданы тем, что Украина — страна, где земля является серьезным активом и именно с ее помощью при должном подходе можно улучшить внутренний валовый продукт. Также предусматриваются инвестиции в технологии и создание рынка капитала.

Именно рынок земли, рынок капитала, рынок труда Милованов считает самыми важными элементами для роста украинского ВВП.

Также министр рассказал, что в Украине на сегодняшний день средства производства (земля, техника, оборудование и другое) изношены на 60%, чтобы их восстановить на 10−15% нужно 50 млрд долл.

Он добавил, что желаемый для Украины уровень износа — 35−38%, потому что именно такой уровень наблюдается в соседних странах, с которыми Украина конкурирует, — Беларусью, Молдовой, Словакией и другими.

Напомним, ранее Милованов сказал, что украинская экономика маленькая, как пушинка. Из-за того, что половину экономики составляет экспорт, Украина полностью зависит от мира. Так, доля внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в мире — 0,3%. Доля украинского экспорта в мировой торговле — 0,2%.