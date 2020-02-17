В Україні має з'явитися успішний середній клас. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n133817-mylovanov-nasha-meta-narostyty-seredniy-klas.html

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Економіка України може зростати, якщо в країні з’явиться успішний середній клас. Саме нарощування середнього класу в країні є завданням і метою Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Це робиться за допомогою інвестицій в людей і в ринок землі. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов на брифінгу в Києві.

Інвестиції в агрогалузь виправдані тим, що Україна — країна, де земля є серйозним активом і саме з її допомогою при належному підході можна поліпшити внутрішній валовий продукт. Також передбачаються інвестиції в технології та створення ринку капіталу.

Саме ринок землі, ринок капіталу та ринок праці Милованов вважає найважливішими елементами для зростання українського ВВП.

Також міністр розповів, що в Україні наразі засоби виробництва (земля, техніка, обладнання тощо) зношені на 60%, щоб їх відновити на 10−15% потрібно 50 млрд дол.

Він додав, що бажаний для України рівень зносу — 35−38%, тому що саме такий рівень спостерігається в сусідніх країнах, з якими Україна конкурує, — Білоруссю, Молдовою, Словаччиною тощо.

Нагадаємо, раніше Милованов сказав, що українська економіка маленька, як пушинка. Через те, що половину економіки становить експорт, Україна повністю залежить від світу. Так, частка внутрішнього валового продукту (ВВП) України в світі — 0,3%. Частка українського експорту в світовій торгівлі — 0,2%.