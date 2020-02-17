В Украине могут создать альтернативу государственным судам, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n133828-alternativu-gosudarstvennym-sudam-planiruet-sozdat-kabmin.html

Ракурс

Правительство планирует создать в Украине альтернативу государственным судам — ​​систему третейских судов.

Об этом говорится в отчете по выполнению программы деятельности правительства, опубликованном сегодня на сайте Кабмина.

В разделе, который касается Министерства юстиции, среди дальнейших планов указана «перезагрузка системы третейских судов», которая будет заключаться в повышении требований к их образованию и деятельности. По мнению правительства, это позволит превратить третейские суды в реальную альтернативу системе государственных судов.

Также планируется внести изменения в законодательство, согласно которым будет расширен перечень экспертиз, в которых смогут участвовать частные судебные эксперты. Кроме того, планируется, что они смогут участвовать в работе Координационного совета по проблемам судебной экспертизы.

Также правительство планирует создать в Украине систему международного арбитража. Таким образом, в Украине может появиться постоянно действующий арбитражный институт, который, как надеются в правительстве, будет предоставлять услуги разрешения споров, качество которых будет на уровне, сопоставимом с лучшими аналогичными иностранными организациями.

Ожидается, что арбитраж будет иметь полномочия по рассмотрению коммерческих и инвестиционных споров.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська считает, что создание в Украине частных третейских судов заставит государственные суды, которые окажутся перед перспективой потери интересных дел, работать лучше.