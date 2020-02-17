Альтернативу государственным судам планирует создать Кабмин — отчетhttps://racurs.ua/n133828-alternativu-gosudarstvennym-sudam-planiruet-sozdat-kabmin.htmlРакурс
Правительство планирует создать в Украине альтернативу государственным судам — систему третейских судов.
Об этом говорится в отчете по выполнению программы деятельности правительства, опубликованном сегодня на сайте Кабмина.
В разделе, который касается Министерства юстиции, среди дальнейших планов указана «перезагрузка системы третейских судов», которая будет заключаться в повышении требований к их образованию и деятельности. По мнению правительства, это позволит превратить третейские суды в реальную альтернативу системе государственных судов.
Также планируется внести изменения в законодательство, согласно которым будет расширен перечень экспертиз, в которых смогут участвовать частные судебные эксперты. Кроме того, планируется, что они смогут участвовать в работе Координационного совета по проблемам судебной экспертизы.
Также правительство планирует создать в Украине систему международного арбитража. Таким образом, в Украине может появиться постоянно действующий арбитражный институт, который, как надеются в правительстве, будет предоставлять услуги разрешения споров, качество которых будет на уровне, сопоставимом с лучшими аналогичными иностранными организациями.
Ожидается, что арбитраж будет иметь полномочия по рассмотрению коммерческих и инвестиционных споров.
Напомним, министр юстиции Денис Малюська считает, что создание в Украине частных третейских судов заставит государственные суды, которые окажутся перед перспективой потери интересных дел, работать лучше.