В Україні можуть створити альтернативу державним судам, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n133828-alternatyvu-derjavnym-sudam-planuie-stvoryty-kabmin.html

Ракурс

Уряд планує створити в України альтернативу державним судам — систему третейських судів.

Про це йдеться у звіті щодо виконання програми діяльності уряду, опублікованому сьогодні на сайті Кабміну.

У розділі, який стосується Міністерства юстиції, серед подальших планів вказано «перезавантаження системи третейських судів», котре полягатиме у підвищення вимог до їх утворення і діяльності. На думку уряду, це дозволить перетворити третейські суди на реальну альтернативу системі державних судів.

Також планується внести зміни до законодавства, згідно з якими буде розширено перелік експертиз, у котрих зможуть брати участь приватні судові експерти. Крім того, планується, що вони зможуть брати участь у роботі Координаційної ради з проблем судової експертизи.

Також уряд планує створити в Україні систему міжнародного арбітражу. Таким чином, в Україні може з’явитися постійно діюча арбітражна інституцію, котра, як сподіваються в уряді, надаватиме послуги розв’язання спорів, якість яких буде на рівні, співмірному із кращими аналогічними іноземними інституціями.

Очікується, що арбітраж матиме повноваження щодо розгляду комерційних та інвестиційних спорів.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська вважає, що створення в Україні приватних третейських судів змусить державні суди, які опиняться перед перспективою втрати найцікавіших справ, працювати краще.