Новости Крыма: ФСБ отчиталась об аресте последователей Рослякова в оккупированной Керчи, фото — Страна

https://racurs.ua/n133904-fsb-zayavila-ob-areste-v-okkupirovannoy-kerchi-podrostkov-posledovateley-roslyakova.html

Ракурс

В Крыму прекратили подготовку двух террористических актов в образовательных учреждениях. Российские силовики задержали двух подростков из Керчи.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ для росСМИ. Речь идет о подростках 15 и 16 лет, которых ФСБ называет «последователями 18-летнего Владислава Рослякова».

Росляков в октябре 2018 года устроил бойню в Керченском политехническом колледже.

Теракты якобы готовились в двух образовательных учреждениях. Во время обысков у задержанных нашли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания взрывчатки подростки проводили на домашних животных.

В результате стрельбы и взрыва, которые Росляков устроил в керченском колледже, погиб 21 человек. Впоследствии от ранений скончалась 60-летняя учительница-жертва бойни.