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Новини Криму: ФСБ відзвітувала про арешт послідовників Рослякова в окупованій Керчі, фото — Страна

ФСБ заявила про арешт в окупованій Керчі підлітків-послідовників Рослякова

18 лют 2020, 16:17
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У Криму припинили підготовку двох терористичних актів в освітніх установах. Російські силовики затримали двох підлітків з Керчі.

Про це повідомила прес-служба ФСБ для росЗМІ. Йдеться про підлітків 15 і 16 років, яких ФСБ називає «послідовниками 18-річного Владислава Рослякова».

Росляков у жовтні 2018 року влаштував бійню у Керченському політехнічному коледжі.

Теракти нібито готувалися в двох освітніх установах. Під час обшуків у затриманих знайшли саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами, а також компоненти для виготовлення вибухових речовин. Випробування вибухівки підлітки проводили на домашніх тварин.

Внаслідок стрілянини і вибуху, яку Росляков влаштував у керченському коледжі, загинула 21 людина. Згодом від поранень померла 60-річна вчителька-жертва бійні.

Джерело: Ракурс


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