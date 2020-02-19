Автомобиль взорвали в феврале 2019 года. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n133969-vzryv-avto-v-spalnom-rayone-kieva-u-ryaboshapki-zayavili-o-zavershenii-dosudebnogo-rassledovaniya.html

Ракурс

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении группы лиц, которые подозреваются в покушении на заказное убийство человека из корыстных побуждений в начале 2019 года, завершили сотрудники прокуратуры.

Злоумышленники подорвали автомобиль в спальном районе Киева и таким образом планировали убить мужчину. Также бандиты подозреваются в поджоге автомобиля адвоката в июле 2018 года на территории паркинга жилого дома. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Правоохранители обнаружили и изъяли у бандитов свыше 1 тыс. штук боеприпасов различного калибра, противопехотных мин, взрывчатых веществ, запалов и взрывателей к ним, частей огнестрельного оружия, тепловизоров, глушителей для нарезного оружия, средств конспирации и тому подобное. В прокуратуре предполагают, что эти вещи могли были завезены из зоны ООС.

В Офисе генпрокурора утверждают, что бандиты подозреваются в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений: умышленное убийство, совершенное по заказу, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, 28 февраля 2019 года в Оболонском районе Киева взорвался автомобиль марки Audi (Ауди), который был припаркован возле жилого дома на пр. Героев Сталинграда. В результате взрыва пострадал водитель машины, однако он получил незначительные ранения и отказался от госпитализации.