Автомобіль підірвали в лютому 2019 року. Фото: Нацполіція

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно групи осіб, які підозрюються у замаху на замовне вбивство людини з корисливих мотивів на початку 2019 року, завершили співробітники прокуратури.

Зловмисники підірвали автомобіль у спальному районі Києва й таким чином планували вбити чоловіка. Також бандити підозрюються у підпалі автомобіля адвоката у липні 2018 року на території паркінгу житлового будинку. Про це 19 лютого повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці виявили та вилучили у бандитів понад 1 тис. штук боєприпасів різного калібру, протипіхотних мін, вибухових речовин, запалів та детонаторів до них, частин вогнепальної зброї, тепловізорів, глушників для нарізної зброї, засобів конспірації тощо. У прокуратурі припускають, що ці речі могли були завезені з зони ООС.

В Офісі генпрокурора стверджують, що бандити підозрюються у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів: умисне вбивство, вчинене на замовлення, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, умисне знищення або пошкодження майна, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, 28 лютого 2019 року в Оболонському районі Києва вибухнув автомобіль марки Audi (Ауді), який був припаркований біля житлового будинку на пр. Героїв Сталінграду. Внаслідок вибуху постраждав водій машини, проте він отримав незначні ушкодження та відмовився від госпіталізації.