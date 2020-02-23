Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n134131-tramp-pytaetsya-zablokirovat-knigu-boltona-v-kotoroy-govoritsya-o-davlenii-na-ukrainu-smi.html

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Президента США Дональд Трамп хочет заблокировать публикацию книги его бывшего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

В этой книге, в частности, речь идет о попытках Белого дома давить на Украину с целью заставить наше государство открыть расследование относительно Джо Байдена — одного из фаворитов следующих президентских выборов в США, информация о которых стала поводом для недавней попытки импичмента Трампа. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что Трамп во время одной из встреч 4 февраля назвал Болтона «предателем» и заявил, что эта книга содержит засекреченные материалы.

Мы попытаемся заблокировать издание книги, — заявил тогда Трамп, согласно информации источников издания. — После того, как я уйду с поста, он сможет это сделать. Но не пока я нахожусь Белом доме.

Напомним, в конце января Трамп опроверг слова Болтона, который утверждал, что президент США связывал приостановления военной помощи Украине с расследованием против Байдена.