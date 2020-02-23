Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n134131-tramp-namagaietsya-zablokuvaty-knygu-boltona-v-yakiy-ydetsya-pro-tysk-na-ukrayinu-zmi.html

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Президента США Дональд Трамп прагне заблокувати публікацію книги його колишнього радника з питань національної безпеки Джона Болтона.

У цій книзі, зокрема, йдеться про спроби Білого дому тиснути на Україну з метою змусити нашу державу відкрити розслідування щодо Джо Байдена — одного з фаворитів наступних президентських виборів у США, інформація про які стала приводом для нещодавньої спроби імпічменту Трампа. Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що Трамп під час однієї з зустрічей 4 лютого назвав Болтона «зрадником» і заявив, що ця книга містить засекречені матеріали.

Ми спробуємо заблокувати видання книги, — заявив тоді Трамп, згідно з інформацією джерел видання. — Після того, як я піду з поста, він зможе це зробити. Але не поки я перебуваю Білому домі.

Нагадаємо, наприкінці січня Трамп спростував слова Болтона, котрий стверджував, що президент США пов’язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти Байдена.