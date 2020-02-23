Массовая драка. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n134146-massovaya-draka-v-centre-lvova-postradali-dvoe-policeyskih.html

Ракурс

Массовая драка произошла сегодняшней ночью в центре Львова. Двое патрульных полицейских, которые пытались остановить правонарушение, получили телесные повреждения.

Об инциденте сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Около 2.35 на горячую линию «102» поступило сообщение о массовой драке во Львове на площади Рынок. На место происшествия выехало несколько экипажей патрульной полиции.

Полицейские пытались разнять дебоширов, при этом двое правоохранителей получили телесные увечья и обратились за помощью к медикам.

Лиц, причастных к данному правонарушению, удалось установить. Ими оказались жители Львова 24 и 38 лет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

За данное преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или в виде лишения свободы на такой же срок.