Масова бійка. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n134146-masova-biyka-v-centri-lvova-postrajdaly-dvoie-policeyskyh.html

Ракурс

Масова бійка сталася цієї ночі в центрі Львова. Двоє патрульних поліцейських, які намагалися зупинити правопорушення, отримали тілесні ушкодження.

Про інцидент повідомляє прес-служба Нацполіції Львівської області.

Близько 2.35 на гарячу лінію «102» надійшло повідомлення про масову бійку у Львові на площі Ринок. На місце події виїхало кілька екіпажів патрульної поліції.

Поліцейські намагалися розняти дебоширів, при цьому двоє правоохоронців отримали тілесні ушкодження і звернулися за допомогою до медиків.

Осіб, причетних до даного правопорушення, вдалося встановити. Ними виявилися жителі Львова 24 і 38 років.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

За даний злочин передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або у виді позбавлення волі на такий же термін.