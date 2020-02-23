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Ракурс
Карантин в Новых Санжарах. Фото: DW

Карантин в Новых Санжарах: МВД запретило передавать продукты в обсервацию

23 фев 2020, 19:43
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Карантин в Новых Санжарах не предусматривает возможности передачи продуктов питания гражданам Украины и иностранцам, находящимся в обсервации. В МВД предупредили волонтеров о запрете передачи любых продуктов.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Варченко заявил, что волонтеры могут привозить лишь предметы личной гигиены, антисептические средства и товары промышленного производства.

Продукты питания людям, находящимся в карантине, передаваться не будут.

Если кто-то из волонтеров решит оставить продукты в Красном Кресте, то судьбу продтоваров будут решать в этой организации.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в медцентре «Новые Санжары» работает пищеблок, который полностью обеспечивает питанием всех людей, пребывающих в карантине.

Источник: Ракурс


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