Карантин у Нових Санжарах: МВС заборонило передавати продукти до обсервації

Карантин у Нових Санжарах. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n134147-karantyn-u-novyh-sanjarah-mvs-zaboronylo-peredavaty-produkty-do-observaciyi.html

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Карантин у Нових Санжарах не передбачає можливості передачі продуктів харчування громадянам України та іноземцям, які перебувають в обсервації. У МВС попередили волонтерів про заборону передачі будь-яких продуктів.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

Варченко заявив, що волонтери можуть привозити лише предмети особистої гігієни, антисептичні засоби і товари промислового виробництва.

Продукти харчування людям, що знаходяться в карантині, передавати не будуть.

Якщо хтось із волонтерів вирішить залишити продукти в Червоному Хресті, то долю продтоварів вирішуватимуть у цій організації.

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в медцентрі «Нові Санжари» працює харчоблок, який повністю забезпечує харчуванням всіх людей, які перебувають в карантині.