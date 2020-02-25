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Ракурс
В мире продолжается вспышка коронавируса

Новый коронавирус добрался до Швейцарии и Каталонии (КАРТА)

25 фев 2020, 17:32
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Новый коронавирус SARS-CoV-2 добрался до Швейцарии и популярного испанского туристического района Каталония, где зафиксировано по одному случаю.

Таким образом, всего в Испании зафиксировано уже четыре случая заболевания новым коронавирусом, два человека излечились. Об этом в своем Твиттере сообщает BNO News.

Кроме того, по сообщениям японских СМИ, положительный тест на SARS-CoV-2 зафиксировали у женщины, которой позволили оставить лайнер Diamond Princess, попавший под карантин в начале февраля из-за многочисленных случаев инфицирования коронавирусом среди людей на борту.

В настоящее время в мире обнаружено более 80,3 тыс. случаев инфицирования коронавируса, более 2,7 тыс. человек умерли.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Испании из-за обнаруженного у одного из туристов коронавирус, на карантин закрыли отель с более чем тысячей постояльцев.

Источник: Ракурс


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