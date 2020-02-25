Новий коронавірус добрався до Швейцарії та Каталонії (КАРТА)

У світі триває спалах коронавірусу, фото:

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Новий коронавірус SARS-CoV-2 добрався до Швейцарії та популярного іспанського туристичного району Каталонія, де зафіксовано по одному випадку.

Таким чином, загалом в Іспанії зафіксовано вже чотири випадки захворювання новим коронавірусом, дві людини вилікувалися. Про це у своєму Твіттері повідомляє BNO News.

Крім того, за повідомленнями японських ЗМІ, позитивний тест на SARS-CoV-2 зафіксували в жінки, котрій дозволили залишити лайнер Diamond Princess, котрий на початку лютого через численні випадки інфікування коронавірусом серед людей на борту потрапив під карантин.

Наразі у світі виявлено понад 80,3 тис. випадків інфікування коронавірусом, понад 2,7 тис. людей померли.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, в Іспанії через виявлений в одного з туристів коронавірус, на карантин закрили готель із понад тисячею постояльців.