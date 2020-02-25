Бегун в США 10 часов полз со сломанной ногой за помощью. Фото:

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Ракурс

В Соединенных Штатах Америки бегуну пришлось 10 часов ползти на коленях, чтобы позвать кого-нибудь на помощь.

В происшествие попал 26-летний спортсмен Джозеф Олендорф. Он сломал лодыжку во время пробежки в Национальном парке «Олимпик» в штате Вашингтон. Мужчина не смог позвонить медкам, поскольку в этом месте отсутствовала сеть мобильной связи. Об этом сообщает Daily Mail.

Олендорф был вынужден проползти на коленях почти 10 километров по каменистой и грязной заснеженной тропе. Он был одет только в шорты и футболку и боялся замерзнуть насмерть. Мужчина стер колени до крови, пока добрался до места, откуда позвонил в спасательную службу. Спортсмена нашли через 10 часов. Ему оказали первую помощь при гипотермии и вертолетом доставили в больницу.

Я не хотел, чтобы моей семье сообщили, что я умер в глуши. Я думаю, это было бы невыносимо, — рассказал бегун журналистам.

Напомним, во Вьетнаме медики провели первую в мире операцию по трансплантации руки с кистью от живого донора. Сейчас проходит процесс реабилитации, функции кисти и предплечья у него постепенно восстанавливаются.