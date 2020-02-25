Бігун у США 10 годин повз із зламаною ногою за допомогою. Фото:

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Ракурс

У Сполучених Штатах Америки бігуну довелося 10 годин повзти на колінах, щоб покликати когось на допомогу.

У пригоду потрапив 26-річний спортсмен Джозеф Олендорф. Він зламав гомілку під час пробіжки в Національному парку «Олімпік» у штаті Вашингтон. Чоловік не зміг зателефонувати медкам, оскільки у цьому місці була відсутня мережа мобільного зв’язку. Про це повідомляє DailyMail.

Олендорф був змушений проповзти на колінах майже 10 кілометрів по кам’янистій і брудній засніженій стежці. Він був одягнений тільки в шорти і футболку і боявся замерзнути на смерть. Чоловік стер коліна до крові, поки дістався місця, звідки зателефонував у рятувальну службу. Спортсмена знайшли через 10 годин. Йому надали першу допомогу при гіпотермії і вертольотом доставили в лікарню.

Я не хотів, щоб моїй родині повідомили, що я помер у глушині. Я думаю, це було б нестерпно, — розповів бігун журналістам.

Нагадаємо, у В'єтнамі медики провели першу в світі операцію з трансплантації руки з кистю від живого донора. Наразі проходить процес реабілітації, функції кисті та передпліччя у нього поступово відновлюються.