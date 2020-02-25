Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 26 февраля ожидается дождливая в западных, части северных и центральных областей.

В Карпатах и юго-восточной части страны прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с, на высокогорье — 25−30 м/с. В Карпатском регионе прогнозируют значительный дождь местами с мокрым снегом. На высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Ночью температура воздуха ожидается от 2° мороза до 7° тепла. Днем прогнозируют 7−14° тепла. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 26 февраля прогнозируется дождливая лишь ночью, днем — без осадков. Температура воздуха ночью 3−5° мороза, а днем от 9−11° выше нуля.

Во Львове завтра ожидается дождь. Столбики термометров ночью покажут 3−5° мороза, днем 7−9° тепла.

В Одессе в среду переменная облачность. Ночью температура воздуха 4−6° мороза, днем 10−12° тепла.

В Днепре завтра без существенных осадков. Ночью температура воздуха 1−3° тепла, а днем ожидается 10−12° мороза.

В Харькове в ближайшие сутки без осадков. Ночью температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла, днем 8−10° мороза.

В Карпатах 26 февраля ожидается сильный ветер и дождь. Температура воздуха ночью 2−7° мороза, днем 7−14° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 26 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, синоптики предупреждали, что 25 февраля почти по всей территории Украины ожидается сильный ветер до 15−20 м/с. Порывы ветра до 20 м/с ожидались в Киеве, а также центральных, западных, восточных и южных областях страны.