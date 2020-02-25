Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 26 лютого очікується дощова у західних, частині північних та центральних областей.

У Карпатах та південно-східній частині країни прогнозують пориви вітру 15−20 м/с, на високогір’ї — 25−30 м/с. У Карпатському регіоні прогнозують значний дощ подекуди з мокрим снігом. На високогір’ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Вночі температура повітря очікується від 2° морозу до 7° тепла. Вдень прогнозують 7−14° тепла. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 26 лютого прогнозується дощова лише вночі, вдень — без опадів. Температура повітря вночі 3−5° морозу, а вдень від 9−11° вище нуля.

У Львові завтра очікується дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° морозу, вдень 7−9° тепла.

В Одесі в середу мінлива хмарність. Вночі температура повітря 4−6° морозу, вдень 10−12° тепла.

У Дніпрі завтра без істотних опадів. Вночі температура повітря 1−3° тепла, а вдень очікується 10−12° морозу.

У Харкові найближчої доби без опадів. Вночі температура повітря від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8−10° морозу.

У Карпатах 26 лютого очікується сильний вітер та дощ. Температура повітря вночі 2−7° морозу, вдень 7−14° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 26 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 25 лютого майже по всій території України очікується сильний вітер до 15−20 м/с. Пориви вітру до 20 м/с очікувалися в Києві, а також центральних, західних, східних і південних областях країни.