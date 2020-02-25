В Румынии зафиксировали коронавирус. Фото: ТСН

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В Румынии зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса SARS-Cov-2.

Инфицированный прибыл в Румынию три недели назад из Италии. Оказалось, что 71-летний мужчина, который имеет итальянское гражданство, во время пребывания в Румынии посетил родственников своей жены и провел несколько деловых встреч. Его поместили на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста. Об этом в своем Твиттере сообщает BNO News.

Также сообщается, что в Италии умер 76-летний мужчина, который был инфицирован коронавирусом. Таким образом количество погибших возросло до 11 человек. Кроме того, сегодня новый коронавирус обнаружили у 39 итальянцев.

Во Франции обнаружили два новых случая заражения, в Соединенных Штатах Америки четыре. Все американцы — бывшие пассажиры круизного корабля «Бриллиантовая принцесса».

По состоянию на сегодняшний вечер в мире есть 80 тыс. 411 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 2 тыс. 710 человек умерли. За пределами Китая инфицировались 2 тыс. 751 человек, 47 человек умерли от болезни.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, новый коронавирус SARS-CoV-2 добрался до Швейцарии и популярного испанского туристического района Каталония. В целом в Испании зафиксировано уже четыре случая заболевания новым коронавирусом, два человека излечились.