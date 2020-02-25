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Ракурс
У Румунії зафіксували коронавірус. Фото: ТСН

Китайський коронавірус вперше зафіксували в Румунії, кількість загиблих в Італії зросла (КАРТА)

25 лют 2020, 21:47
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У Румунії зафіксували перший випадок зараження новим типом коронавірусу SARS-Cov-2.

Інфікований прибув до Румунії три тижні тому з Італії. Виявилося, що 71-річний чоловік, який має італійське громадянство, під час перебування в Румунії відвідав родичів своєї дружини та провів кілька ділових зустрічей. Його помістили на карантин в одну з інфекційних лікарень Бухареста. Про це у своєму Твіттері повідомляє BNO News.

Також повідомляється, що в Італії помер 76-річний чоловік, який був інфікований коронавірусом. Таким чином кількість загиблих зросла до 11 осіб. Крім того, сьогодні новий коронавірус виявили у 39 італійців.

У Франції виявили два нові випадки зараження. А в Сполучених Штатах Америки чотири. Всі американці — колишні пасажири круїзного корабля «Діамантова принцеса».

Станом на сьогоднішній вечір у світі є 80 тис. 411 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 2 тис. 710 осіб померли. Поза межами Китаю інфікувалися 2 тис. 751 особа, 47 людей померли від хвороби.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, новий коронавірус SARS-CoV-2 добрався до Швейцарії та популярного іспанського туристичного району Каталонія, де зафіксовано по одному випадку. Загалом в Іспанії зафіксовано вже чотири випадки захворювання новим коронавірусом, дві людини вилікувалися.

Джерело: Ракурс


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