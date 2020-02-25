У Румунії зафіксували коронавірус. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n134275-kytayskyy-koronavirus-vpershe-zafiksuvaly-v-rumuniyi-kilkist-zagyblyh-v-italiyi-zrosla-karta.html

Ракурс

У Румунії зафіксували перший випадок зараження новим типом коронавірусу SARS-Cov-2.

Інфікований прибув до Румунії три тижні тому з Італії. Виявилося, що 71-річний чоловік, який має італійське громадянство, під час перебування в Румунії відвідав родичів своєї дружини та провів кілька ділових зустрічей. Його помістили на карантин в одну з інфекційних лікарень Бухареста. Про це у своєму Твіттері повідомляє BNO News.

Також повідомляється, що в Італії помер 76-річний чоловік, який був інфікований коронавірусом. Таким чином кількість загиблих зросла до 11 осіб. Крім того, сьогодні новий коронавірус виявили у 39 італійців.

У Франції виявили два нові випадки зараження. А в Сполучених Штатах Америки чотири. Всі американці — колишні пасажири круїзного корабля «Діамантова принцеса».

Станом на сьогоднішній вечір у світі є 80 тис. 411 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 2 тис. 710 осіб померли. Поза межами Китаю інфікувалися 2 тис. 751 особа, 47 людей померли від хвороби.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, новий коронавірус SARS-CoV-2 добрався до Швейцарії та популярного іспанського туристичного району Каталонія, де зафіксовано по одному випадку. Загалом в Іспанії зафіксовано вже чотири випадки захворювання новим коронавірусом, дві людини вилікувалися.