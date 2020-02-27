Королевскую со скандалом выгнали из Львова. Фото: РБК-Украина

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Наталью Королевскую, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь», со скандалом в четверг, 27 февраля, выгнали из заседания Львовской областной государственной администрации.

Во время заседания активисты начали интересоваться у нее, является ли Россия страной-агрессором. Видео с заседания опубликовал на своей странице в Facebook один из очевидцев конфликта, волонтер Игорь Стефанюк.

Когда Королевская начала увиливать от вопроса и эмоционально отвечать активистам, ей начали кричать «Вон из Львова!» и «Позор!», «Чемодан, вокзал, Россия!». Также активисты призвали не принимать участие в заседании людей, которые считают себя патриотами.

Королевская признала, что временно оккупированные Крым и Донбасс — это Украина. При этом на главный вопрос — является ли Россия агрессором — Королевская не ответила, но повторяла о необходимости соблюдения минских договоренностей. В результате заседание во Львовской ОГА было сорвано.

В конце Королевская съязвила, что благодарна за уважение к ее приезду во Львов.

Напомним, ранее в Донецкой области народного депутата Наталью Королевскую обсыпали мукой под стенами Донецкого окружного суда. Там проходило судебное заседание, на котором партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» оспаривала результаты голосования в округе № 52.