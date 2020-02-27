Королевську зі скандалом вигнали зі Львова. Фото: РБК-Україна

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Наталію Королевську, депутата від «Опозиційної платформи — За життя», зі скандалом у четвер, 27 лютого, вигнали із засідання Львівської обласної державної адміністрації.

Під час засідання активісти почали цікавитися у неї, чи є Росія країною-агресором. Відео з засідання опублікував на своїй сторінці в Facebook один з очевидців конфлікту, волонтер Ігор Стефанюк.

Коли Королевська почала ухилятися від питання та емоційно відповідати активістам, їй почали кричати «Геть зі Львова!» і «Ганьба!», «Валіза, вокзал, Росія!». Також активісти закликали не брати участь в засіданні людей, які вважають себе патріотами.

Королевська визнала, що тимчасово окуповані Крим і Донбас — це Україна. Водночас на головне питання — чи є Росія агресором — Королевська не відповіла, але повторювала про необхідність дотримання мінських домовленостей. Внаслідок цього засідання у Львівській ОДА було зірвано.

Наприкінці Королевська уїдливо зазначила, що вдячна за повагу до її приїзду до Львова.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області народного депутата Наталію Королевську обсипали борошном під стінами Донецького окружного суду. Там проходило судове засідання, на якому партія «Опозиційна платформа — За життя» оскаржувала результати голосування в окрузі № 52.