Штаб Трампа будет судиться с журналистами NYT из-за России. Фото: Открытый мир

https://racurs.ua/n134363-shtab-trampa-budet-suditsya-s-jurnalistami-nyt-iz-za-rossii.html

Ракурс

Дональд Трамп собирается судиться с журналистами The New York Times. Предвыборный штаб президента США подал в суд против этого авторитетного американского издания, обвиняя его в распространении ложной информации.

Иск направлен в Верховный суд американского штата Нью-Йорк, сообщает DW со ссылкой на Reuters.

Основанием для этого стала статья NYT от 27 марта прошлого года, в которой рассказывалось о расследовании вмешательства России в ход президентской кампании в США в 2016 году. У Трампа заявляют, что материалы о российском влиянии на американские выборы «на 100% фальшивые и клеветнические».

Отметим, что Трамп известен довольно негативным отношением к СМИ. Глава Белого дома неоднократно обвинял журналистов в распространении недостоверной информации. В своих постах в соцсети Twitter он часто называет средства массовой информации fake news media.

Ранее американский президент упорно отказывался признавать возможность влияния Кремля на американские выборы. Однако в феврале 2018 года в Белом доме заявили, что Трамп признает факт вмешательства РФ, но возможное содействие его победе со стороны России считает «дезинформационной кампанией» конкурентов из Демократической партии США.