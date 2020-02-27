Штаб Трампа судитиметься з журналістами NYT. Фото: Открытый мир

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Дональд Трамп збирається судитися з журналістами The New York Times. Передвиборчий штаб президента США подав до суду проти цього авторитетного американського видання, звинувачуючи його в розповсюдженні неправдивої інформації.

Позов спрямовано до Верховного суду американського штату Нью-Йорк, повідомляє DW із посиланням на Reuters.

Підставою цьому стала стаття NYT від 27 березня минулого року, в якій розповідалося про розслідування втручання Росії у перебіг президентської кампанії у США в 2016 році. В Трампа заявляють, що матеріали про російський вплив на американські вибори «на 100% фальшиві та наклепницькі».

Зазначимо, що Трамп відомий доволі негативним ставленням до ЗМІ. Глава Білого дому неодноразово звинувачував журналістів у поширенні недостовірної інформації. У своїх постах у соцмережі Twitter він часто називає засоби масової інформації fake news media.

Раніше американський президент вперто відмовлявся визнавати можливість впливу Кремля на американські вибори. Проте в лютому 2018 року в Білому домі заявили, що Трамп визнає факт втручання РФ, але можливе сприяння його перемозі з боку Росії вважає «дезінформаційною кампанією» конкурентів із Демократичної партії США.