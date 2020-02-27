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В прошлом году на Черниговщине распахали земли памятников местного значения

Распахал памятники археологии: на Черниговщине на 300 тыс. грн оштрафовали фермера, самовольно занявшего земли стоимостью 2 млрд грн

27 фев 2020, 15:51
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На Черниговщине на 300 тыс. грн суд оштрафовал фермера, занявшего 46 га особо ценных земель, оценочная стоимость которых составляет более 2 млрд грн.

На этих землях в Черниговском районе расположены памятники археологии местного значения — поселение Курганка, Выгоры, Зайцы-1 и Зайцы-2, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Черниговской области Татьяну Похилько.

В 2019 году эти земли были распаханы, на них выращивались кукуруза и озимая пшеница.

Отмечается, что в суде фермер свою вину признал и оплатил убытки средствами, полученными от реализации выращенного урожая.

Напомним, летом 2018 года археологи на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника нашли остатки фортификационных стен времен Киевской Руси, которые относятся к XII в., а также большое количество фрагментов древнерусского кирпича-плинфы.


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