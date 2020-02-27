Торік на Чернігівщині розорали землі пам’яток місцевого значення

https://racurs.ua/ua/n134371-rozorav-pam-yatky-arheologiyi-na-chernigivschyni-na-300-tys-grn-oshtrafuvaly-fermera-yakyy.html

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На Чернігівщині на 300 тис. грн суд оштрафував фермера, котрий зайняв 46 га особливо цінних земель, оцінна вартість яких становить понад 2 млрд грн.

На цих землях у Чернігівському районі розташовані пам’ятки археології місцевого значення — поселення Курганка, Вигори, Зайці-1 і Зайці-2, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-секретаря прокуратури Чернігівської області Тетяну Похилько.

У 2019 році ці землі були розорані, на них вирощувалися кукурудза та озима пшениця.

Зазначається, що в суді фермер свою провину визнав та оплатив збитки коштами, одержаними від реалізації вирощеного врожаю.

Нагадаємо, влітку 2018 року археологи на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника знайшли залишки фортифікаційних мурів часів Київської Русі, які відносяться до XII ст., а також велику кількість фрагментів давньоруської цегли-плінфи.