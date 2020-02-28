Андрею Стрижаку определена сумма залога в 17 млн ​​грн, фото: Politeka

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Сыну экс-главы Конституционного суда (КСУ) Андрею Стрижаку суд по делу о краже в Евросоюзе элитных лизинговых автомобилей избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 17 млн ​​грн.

Кроме него, также арестованы еще пять человек. Общая сумма залога для них определена в размере 15,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, залог в размере 3,8 млн грн определен депутату Ужгородского горсовета Михаилу Чурилу, сообщает в своем Telegram-канале закарпатский журналист Виталий Глагола.

Соответствующее заседание суда состоялось вчера.

Стрижака следствие считает организатором схемы, от действий которой пострадали десятки иностранных организаций. Ее участники оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элит-класса. В дальнейшем эти автомобили попадали на территорию Украины по поддельным документам, растаможивались и продавались.

Напомним, правоохранители оценивают сумму убытков, причиненных этой схемой, в более чем 4 млн евро.