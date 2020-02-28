Андрію Стрижаку визначено суму застави в 17 млн грн, фото: Politeka

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Сину екс-голови Конституційного суду (КСУ) Андрію Стрижаку суд у справі про викрадення в Євросоюзі елітних лізингових автомобілів обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму 17 млн грн.

Крім нього, також заарештовано ще п’ятьох осіб. Загальна сума застави для них визначена в розмірі 15,7 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зокрема, заставу в розмірі 3,8 млн грн визначено депутату Ужгородської міськради Михайлу Чурилу, повідомляє у своєму Telegram-каналі закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Відповідне засідання суду відбулося вчора.

Стрижака слідство вважає організатором схеми, від дій якої постраждали десятки закордонних організацій. Її учасники оформляли на себе та на підставних осіб договори лізингу на автомобілі еліт-класу. Надалі ці автомобілі потрапляли на територію України за підробними документами, розмитнювалися та продавалися.

Нагадаємо, правоохоронці оцінюють суму збитків, завдану цією схемою, у понад 4 млн євро.