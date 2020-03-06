Вода в Крым: Шмыгаля осторожно покритиковали даже у президента

Вода в Крым. Фото: Ракурс

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Ракурс

Оккупированный Крым остается без украинской воды. Вопрос водоснабжения полуострова стал одним из наиболее обсуждаемых после противоречивого заявления нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Представитель президента Украины в автономной республике Крым Тамила Ташева решила уточнить позицию ведомства по данной проблеме.

Позиция представительства президента Украины в АР Крым остается неизменной. В ведомстве считают, что Россия, как страна-оккупант, несет полную ответственность за граждан, которые проживают на полуострове, заявила Ташева в Facebook.

Кроме того, Ташева считает, что воду в Крым подавать нельзя до полной деоккупации полуострова.

Представитель президента отметила, что дискуссия относительно заботы украинской власти о своих гражданах в Крыму не нова и главными ее причинами является лоббирование интересов РФ некоторыми украинскими депутатами, а также отсутствие осведомленности украинцев о ситуации на полуострове.

По мнению Ташевой, если Украина пустит воду в Крым, то у России появятся дополнительные деньги на репрессии.

Ташева предположила, что Шмыгаль еще не вошел полностью в курс дела по крымскому вопросу, поэтому позволил себе столь противоречивые высказывания относительно водоснабжения полуострова. Поэтому представительство президента в АР Крым приложит максимум усилий, чтобы как можно скорее предоставить премьер-министру всю необходимую информацию по Крыму.

Ташева уточнила, что действительно подаст в отставку, если правительство Украины решит возобновить водоснабжение Крыма.