Вода в Крим: Шмигаля обережно покритикували навіть у президента

Вода у Крим. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n134797-voda-u-krym-shmygalya-oberejno-pokrytykuvaly-navit-u-prezydenta.html

Ракурс

Анексований Крим залишається без української води. Питання водопостачання півострова стало одним з найбільш обговорюваних після суперечливої заяви нового прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Представник президента України в автономній республіці Крим Таміла Ташева вирішила уточнити позицію відомства з даної проблеми.

Позиція представництва президента України в АР Крим залишається незмінною. У відомстві вважають, що Росія, як країна-окупант, несе повну відповідальність за громадян, які проживають на півострові, заявила Ташева у Facebook.

Крім того, Ташева вважає, що воду в Крим подавати неможна до повної деокупації півострова.

Представник президента зазначила, що дискусія щодо турботи української влади про своїх громадян в Криму не нова і головними її причинами є лобіювання інтересів РФ деякими українськими депутатами, а також відсутність обізнаності українців про ситуацію на півострові.

На думку Ташевої, якщо Україна пустить воду в Крим, то у Росії з’являться додаткові гроші на репресії.

Ташева припустила, що Шмигаль ще не встиг повністю увійти в курс справи по кримському питанню, тому дозволив собі вельми суперечливі висловлювання щодо водопостачання півострова. Тому представництво президента в АР Крим докладе максимум зусиль, щоб якомога швидше надати прем'єр-міністру всю необхідну інформацію по Криму.

Ташева уточнила, що дійсно подасть у відставку, якщо уряд України вирішить відновити водопостачання Криму.