Реакция богачей на коронавирус: VIP-отделения скорой помощи, яхты и бункеры с очисткой воздуха

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Эпидемия коронавируса вызвала панику и среди состоятельных людей. В частности, вырос спрос на медицинские маски ценой 30−99 долл. и антисептики для рук за 35 долл. Также богачи «переключились» на бронирование частных самолетов и яхт в качестве альтернативы обычным авиаполетам бизнес-классом вместе с сотнями других пассажиров.

Многие состоятельные люди платят тысячи долларов за доступ к VIP-отделениям скорой помощи, где им не придется видеться с остальными пациентами. Некоторые обустраивают убежища и бункеры с системой фильтрации воздуха, а также запасами еды, пишет The New York Times.

Например, актриса Гвинет Пэлтроу недавно позировала в маске, но, в отличие, от других представителей американского шоу-бизнеса (Кейт Хадсон и Беллы Хадид ходят в обычных одноразовых масках) предпочла «городскую маску» шведской компании Airinum с пятью слоями фильтрации. Такие маски стоят от 69 до 99 долл.

Еще одна вещь, которую состоятельные люди пытаются «забронировать», — комнаты скорой помощи с круглосуточным доступом к врачам. К примеру, в Нью-Йорке для семьи такая услуга обойдется около 8 тыс. долл. в год.

Кроме этого, бизнес-джет Gulfstream IV или 150-футовая суперяхта могут стать прекрасным временным убежищем для бизнесменов, которые планируют путешествовать по миру вдали от коронавируса. Также для состоятельных паникеров предлагают укомплектовать домашний бункер.

Например, доктор Стейн из Нью-Йорка построил бункер с системой вентиляции. Он представляет собой изолированное гостевое крыло, состоящее из спальни и кухни, в которых есть капельница, лекарства, медицинские принадлежности, перчатки, халаты, маски, кислород и еда, а также набор посуды и постельного белья.