Реакція багатіїв на коронавірус: VIP-відділення швидкої допомоги, яхти і бункери з очищенням повітря

https://racurs.ua/ua/n134812-reakciya-bagatiyiv-na-koronavirus-vip-viddilennya-shvydkoyi-dopomogy-yahty-i-bunkery.html

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Епідемія коронавірусу викликала паніку і серед заможних людей. Зокрема, зріс попит на медичні маски ціною 30−99 дол. і антисептики для рук за 35 дол. Також багатії «переключилися» на бронювання приватних літаків і яхт як альтернативи звичайним авіаперельотам бізнес-класом разом з сотнями інших пасажирів.

Багато заможних людей платять тисячі доларів за доступ до VIP-відділень швидкої допомоги, де їм не доведеться бачитися з іншими пацієнтами. Деякі облаштовують притулки і бункери з системами фільтрації повітря, а також запасами їжі, пише The New York Times.

Наприклад, актриса Гвінет Пелтроу нещодавно позувала в масці, але, на відміну, від інших представників американського шоу-бізнесу (Кейт Хадсон і Белла Хадід ходять в звичайних одноразових масках) обрала «міську маску» шведської компанії Airinum з п’ятьма шарами фільтрації. Такі маски коштують від 69 до 99 дол.

Ще одна річ, яку заможні люди намагаються «забронювати», — кімнати швидкої допомоги з цілодобовим доступом до лікарів. Наприклад, в Нью-Йорку для сім’ї така послуга обійдеться близько 8 тис. дол. на рік.

Окрім цього, бізнес-джет Gulfstream IV або 150-футова суперяхта можуть стати прекрасним тимчасовим притулком для бізнесменів, які планують подорожувати світом подалі від коронавіруса. Також для заможних панікерів пропонують укомплектувати домашній бункер.

Наприклад, доктор Стейн з Нью-Йорка побудував бункер з системою вентиляції. Він являє собою ізольоване гостьове крило, яке складається зі спальні та кухні, в яких є крапельниця, ліки, медичне приладдя, рукавички, халати, маски, кисень і їжа, а також набір посуду і постільної білизни.