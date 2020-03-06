Зеленский анонсировал реформы в промышленности. Фото: ОП

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Промышленность Украины будет реформирована. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Однако он еще не определился, как именно будет реформирована данная сфера.

Он заявил, что было принято решение поднимать украинскую промышленность, украинское производство. Об этом он заявил на импровизированном брифинге во время посещения Крюковского вагоностроительного завода в Кременчуге Полтавской области.

Для этого будут созданы новые должности или госструктуры в Украине. Так, может появиться должность вице-премьер-министра Украины по вопросам промышленности и торговли или даже целое министерство. Президент еще не определился.

Также Зеленский настоял на том, чтобы «Укрзализныця» закупила у Крюковского вагоностроительного завода 90 вагонов и три дизеля. Министр инфраструктуры Владислав Криклий согласился с предложением президента Владимира Зеленского.

Криклий во время пресс-конференции сказал, что в 2020 году планируется закупить у завода три дизель-поезда и до 100 пассажирских вагонов, но финансовый план «Укрзализныци» еще не финализирован.

Зеленский попросил министра назвать конкретные цифры.

Господин министр, я хотел бы, чтобы мы просто сказали, что действительно закажем три дизель-поезда и 100 пассажирских вагонов. Не до 100, а чтобы мы конкретно сказали — 100, — сказал президент.

Криклий попытался возразить и назвал цифру 80 вагонов, ссылаясь на генплан.

Нет, 80−90 не подходит, давайте тогда 90, — сказал президент и министр согласился с этой цифрой.

Также в Кременчуге Зеленский посетил «АвтоКрАЗ», где посмотрел на испытания техники.

Напомним, Зеленский 4−5 марта провел ротацию членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, работающих в этом органе по квоте главы государства. Сначала он уволил из Нацсовета четырех человек, а на следующий день двух из них назначил снова.