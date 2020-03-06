Зеленський анонсував реформи в промисловості. Фото: ОП

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Промисловість України буде реформована. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Проте він ще не визначився, як саме буде реформована ця сфера.

Він заявив, що було прийнято рішення піднімати українську промисловість, українське виробництво. Про це він заявив на імпровізованому брифінгу під час відвідування Крюківського вагонобудівного заводу в Кременчуці Полтавської області.

Для цього будуть створені нові посади або держструктури в Україні. Так, може з’явитися посада віце-прем'єр-міністра України з питань промисловості та торгівлі або навіть ціле міністерство. Президент ще не визначився.

Також Зеленський наполіг на тому, щоб «Укрзалізниця» закупила у Крюківського вагонобудівного заводу 90 вагонів і три дизеля. Міністр інфраструктури Владислав Криклій погодився з пропозицією президента Володимира Зеленського.

Криклій під час прес-конференції сказав, що в 2020 році планується закупити у заводу три дизель-поїзди та до 100 пасажирських вагонів, але фінансовий план «Укрзалізниці» ще не фіналізований.

Зеленський попросив міністра назвати конкретні цифри.

Пане міністре, я хотів би, щоб ми просто сказали, що дійсно замовимо три дизель-поїзди та 100 пасажирських вагонів. Не до 100, а щоб ми конкретно сказали — 100, — сказав президент.

Криклій спробував заперечити і назвав цифру 80 вагонів, посилаючись на генплан.

Ні, 80−90 не підходить, давайте тоді 90, — сказав президент і міністр погодився з цією цифрою.

Також в Кременчуці Зеленський відвідав «АвтоКрАЗ», де подивився на випробування техніки.

Нагадаємо, Зеленський 4−5 березня провів ротацію членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, що працюють в цьому органі за квотою глави держави. Спочатку він звільнив з Нацради чотирьох осіб, а на наступний день двох з них призначив знову.