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В Хмельницком мужчину проверяют на COVID-19, его состояние ухудшается

Коронавирус в Украине: в Хмельницком мужчину проверяют на COVID-19, его состояние ухудшается

6 мар 2020, 19:20
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Китайским коронавирусом в Украине официально заражен один человек, однако еще около десяти госпитализированы с подозрением на COVID-19.

Так, в Хмельницкой области с подозрением на коронавирус 4 марта госпитализировали мужчину. Он 22 февраля вернулся из Греции, где также зафиксированы случаи инфицирования. Мужчине поставили диагноз «пневмония» и взяли анализы для определения коронавируса. Их отправили в Киев. Об этом рассказал глава Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет на брифинге, передает «Укринформ».

По словам Габинета, состояние мужчины ухудшилось. Он обратился к врачам с высокой температурой и кашлем. Однако утром его состояние ухудшилось: повысилась температура, появились признаки дыхательной недостаточности. После этого у него заподозрили инфицирование коронавирусом, взяли анализы и отправили их в лабораторию в Киев. Как только появятся результаты анализов, о них проинформируют общественность.

Как сообщалось, коронавирус SARS-CoV-2 может циркулировать на оккупированных территориях Донбасса. В связи с этим 7 марта на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на Донбассе вводятся временные ограничительные меры.


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